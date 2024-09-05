Uzmanlar: ABD'de Çin'e çalışmakla suçlanan eski danışmanın eylemleri klasik ajan taktiği

NBC News'e konuşan uzmanlar, ABD Adalet Bakanlığının 3 Eylül'de Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisinin gizli ajanı olarak hareket etmekle suçlanan Sun'a dair yayınladığı 64 sayfalık iddianameyi değerlendirdi.

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üst düzey yetkililerinden Dennis Wilder, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, Sun hakkında açılan davayı Çin'in uyguladığı istihbarat taktiklerinin "tipik" örneği olarak gördüğünü ifade etti.

Sun'un eylemlerini Çin'in "klasik ajan taktiği" olarak niteleyen Wilder, söz konusu eylemler için Çin ile önemli bağlantıları olan, Amerikan vatandaşlığı bulunan, Çince konuşan ve Çin'de ailesi olan kişilerin seçilmesinin ülkenin klasik istihbarat yöntemi olduğunu belirtti.

Singleton, Sun'a yönelik suçlamaların, Çin'in siyasi çevrelerdeki güveni istismar ederek, ABD yönetiminin her kademesine sızma ve nüfuz etme yönündeki stratejisini gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Ayrıca, ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfında (FDD) Çin alanında çalışan kıdemli uzman Craig Singleton ise Sun davasının, Çin'in, ABD'nin siyasi kararlarına müdahale edebilmek için "gizli aktörleri" nasıl kullandığına dair örnek olduğunu öne sürdü.

Wilder, New York Valisi Hochul için çalışan bir ismin, Tayvan hükümetinin New York eyaletinin üst düzey yetkililerine erişimini engelleyebilecek konumda olması nedeniyle "Çin için faydalı" olacağının da altını çizdi.

​​​​​​​Sun'ın ABD hükümetindeki yüksek mevkili pozisyonunu kötüye kullandığına yer verilen iddianameye göre, eski danışman, 2020 yılında Kovid-19 salgınının yeni yayılmaya başladığı dönemde, Çinli bir yetkiliyi Asyalı Amerikalılara karşı artan nefret suçlarının ele alındığı özel bir çevrim içi toplantıya "gizlice" dahil etti.

Ayrıca, eski danışman ve eşi Chris Hu'nun, Çin hükümetinin gündemini gizlice destekleme karşılığında bale ve konser gibi etkinliklere bilet veya seyahat yardımı gibi birçok çıkar elde ettiği ifade edildi.

Sun ve eşinin, New York ve Hawaii'de yaklaşık 5,5 milyon dolar değerindeki iki gayrimenkul ve 2024 model Ferrari almak için kara para akladığı da iddia edildi.

ÇİFTE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Sun, Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Komünist Partisinin gizli ajanı olarak hareket etmekle, onların talebi üzerine "Tayvan hükümetinin temsilcilerinin New York Eyaletinin üst düzey yetkililerine erişimini engellemek" ve "Çin hükümetinin gündemini gizlice desteklemek" gibi siyasi faaliyetlerde bulunmakla suçlanmıştı.