Uzmanından hamilelere bayram tavsiyeleri

Maksimum fayda için eti C vitamini ile tüketin
Kırmızı et tüketiminin, gebelik döneminde bebeğin büyümesinde ve organlarının gelişmesinde önemli olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, etin bileşiminde bulunan yüksek miktardaki demirden iyi bir şekilde yararlanabilmek ve demir emilimini artırmak için yanında C vitamininden zengin sebze, meyve ve salata tüketilmesini önerdi.
Etin pişilme koşulları önem taşıyor
Gebelikte kırmızı et tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri etin hazırlanma ve pişirilme koşullarıdır. Özellikle anne adayları etleri yemeden önce en az 24 saat buzdolabında dinlendirmelidir. Pişirirken de etin çok pişmemesine ve üzerinde kahverengi bir tabaka oluşmamasına dikkat edilmelidir. Ama az da pişmiş olmaması gerekiyor. Bu sefer etin içindeki bazı mikroplar rahatlıkla kadını hastalandırabilir. Hatta bebeği olumsuz etkiler.
Sağlıklı bir bayram tatili için tavsiyeler
Bayram süresi boyunca kilo kontrolüne destek olacak püf noktalarını paylaşan Karaman, hamilelerin daha rahat bir bayram tatili geçirmeleri için şu önerileri sözlerine ekledi.
- Gününüz sevdiklerinizle hafif bir kahvaltı ile başlasın.
- Aşırı miktarda yemekten kaçının az ve sık yemek yemeye özen gösterin. Gün içerisinde 2-3 saatten daha uzun süre aç kalmayın.
- Sıvı alımına dikkat edin ve günde yaklaşık 2-3 litre su için.
- Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri fazla tüketmeyin.
- Çok hızlı yemek yemeyin, yediklerinizi çok iyi çiğneyin.
- Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilin.
- Bayramda bilinçsizce et, çikolata ve tatlı tüketilir. Fazla et, çikolata ve tatlı tüketimi, mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları gibi şikâyetlere neden olur. Bu nedenle tükettiğiniz miktarları kontrol altında tutmaya çaba sarf edin.
Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin artırılması anlamında günlük yürüyüşler yapabilir, bayram süresi boyunca kilo kontrolünüze destek olabilirsiniz.
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