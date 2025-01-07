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        İzmir'de sahildeki istilayı uzmanı yorumladı: Normalde görmememiz gerekiyor

        İzmir'de İnciraltı Sahili, deniz maruluyla kaplandı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Deniz marulların ortaya çıkış nedeni körfezin kirliliğe doygun olması. İzmir Körfezi'nde deniz marulunu normal şartlarda görmememiz gerekiyor. Ama o kadar çok kirlilik var ki sonuçta geldiğimiz nokta burası" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:53
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        Uzmanı yorumladı: Normalde görmememiz gerekiyor
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        İzmir'in İnciraltı kıyılarındaki yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Dalyanı deniz maruluyla kaplandı. Mevsimsel değişimle birlikte kirliliğe bağlı ortaya çıkan yosunlar, körfezde kirliliğin arttığı noktalarda yayılım gösterdi.

        TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Deniz marulların ortaya çıkış nedeni körfezin kirliliğe doygun olması. Hava sıcaklığı cuma, cumartesi günü birkaç derece ortalamanın üzerine çıktı ve bir anda deniz marulları patladı" dedi.

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        "UYARILARIMIZA RAĞMEN BİR ŞEY YAPILMADI"

        Deniz marullarının körfezde ilk defa 2012 yılından sonra görülmeye başlandığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "2002 yılında arıtmalar çalışınca körfez masmavi olmuştu. 2005'ten sonra maalesef arıtmalar kapatıldı. Bütün uyarılarımıza karşın maalesef bugüne kadar herhangi bir şey yapılmadı. Arıtmalar kapatıldığı için körfez günden güne kirlendi. 2012'den sonra deniz marullarını görmeye başladık" diye konuştu.

        "KIŞIN DEĞİL HİÇBİR ZAMAN OLMAMASI LAZIM"

        Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Artık marullar hiç gitmiyor. Son 3-4 yıldan beri yaz, kış var. Kışın değil hiçbir zaman deniz marul olmaması gerekir. Deniz marulu varsa bilin ki körfez kirlenmiş demektir. Ne yapılması gerekiyor? Arıtmalar çalışacak. Arıtmaları çalıştırın, körfez 1 yıl sonra yeniden masmavi olur" ifadelerini kullandı.

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        "AĞUSTOS TÜM ZAMANLARIN EN KÖTÜ AYIYDI"

        Prof. Dr. Yaşar, "2024 Ağustos tüm zamanların en kötü ayıydı. O kötü durum geçmedi. Normalde kışın soğuk olması nedeniyle fitoplankton üretimlerinde azalma olur. Yalancı bir geçiş dönemini yaşadık. Cuma, cumartesi günü hava sıcaklığı 2 derece artınca deniz marulları ortaya çıktı" diye konuştu.

        "NORMAL ŞARTLARDA GÖRMEMEMİZ GEREKİYOR"

        Deniz marulunun en çok sığ yerlerde görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Yaşar, “Sığ yerde su daha çok ısınır. Karşıyaka Bostanlı önlerinde ve İnciraltı'nda gördük. Çok sığ olduğu için bir anda deniz marulları patlar. İzmir Körfezi'nde deniz marulunu normal şartlarda görmememiz gerekiyor. Ama o kadar çok kirlilik var ki sonuçta geldiğimiz nokta burası" dedi.

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        #İzmir Körfezi
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