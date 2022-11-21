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Uzman öğretmen maaş farkı hesaplama 2023 | Uzman öğretmen maaşları ne kadar?

Uzman öğretmen maaşları ne kadar, maaş farkı hesaplaması nasıl yapılır?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü sona ermesinin ardından, sınava katılım sağlayanlar, uzman öğretmen maaş farkı hesaplaması yapmaya başladı. Meslek hayatında 10 yılını dolduran öğretmenlerin katıldığı sınavda sonuçlar 12 Aralık tarihinde belli olacak. İşte 2023 uzman öğretmen maaşı ve maaş farkı hesaplaması...

Giriş: 21.11.2022 - 20:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uzman ve başöğretmenlik sınavının sona ermesinin ardından, uzman öğretmen maaşları ve maaş farkı gibi konular ön plana çıktı. Uzman öğretmen ve başöğretmen olmak için sınava katılım sağlayan adaylara 100 soru sorulurken, 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Peki Uzman öğretmen maaşları ne kadar, maaş farkı hesaplaması nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

  • Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

     

  • UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK 2023?

    Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

  • Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

     

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