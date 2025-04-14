Uzay dönüşü yeri öpen Katy Perry: Bu yolculuk hakkında yüzde yüz şarkı yazacağım

Mürettebatın sadece kadınlardan oluştuğu tarihi uzay yolculuğu gerçekleşti. ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in NS-31 misyonu kapsamında Teksas’taki fırlatma üssünden havalanan roket, yaklaşık 10 dakikalık bir sub-orbital yolculuk gerçekleştirdi.

Mürettebat, uluslararası uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nı geçerek kısa bir süre yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket etme şansı buldu.

Uzay yolculuğu mürettebatı Jeff Bezos'un nişanlısı olarak tanınan ödüllü gazeteci Lauren Sanchez ile birlikte ünlü pop yıldızı Katy Perry, gazeteci ve sunucu Gayle King, NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'den oluşuyordu.

Jeff Bezos'un yolculuk esnasında gergin bir şekilde beklediği uçuş, başarıyla gerçekleştikten ve kapsül, paraşütlerle güvenli bir şekilde Teksas çölüne iniş yaptıktan sonra araçlarla kapsülün yanına giden ekipte Bezos da yer aldı.

KAPIYI JEFF BEZOS AÇTI

Bezos, mürettebatın kapsülden çıkışını elinde levleyle bekledi ve kapsülün kapısını kendisi açtı. Kapsülden ilk çıkan, nişanlısı Lauren Sanchez oldu. Bezos, Sanchez'e sarılarak onu kutladı.

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ELİNDE PAPATYAYLA KIZINA MESAJ VERDİ

Kapsülden çıkan ikinci yolcu, ünlü pop yıldızı Katy Perry oldu. Perry, kapsülün kapısında elindeki papatyayı gökyüzüne uzattı ve sonra öptü. Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikteliğinden olan kızına 'Daisy', yani 'papatya' adını veren şarkıcı, bu papatyayla kızına bir mesaj göndermiş oldu. Önce papatyayı gökyüzüne uzatan şarkıcı daha sonra çiçeği öptü.

Perry'nin asıl dikkat çeken hareketi ise kapsülün kapısına konan merdivenden indikten sonra yeri öpmesi oldu. Perry, uzay dönüşü verdiği ilk demeçte yolculuk sırasında hissettiği yoğun duygunun aşk olduğunu söyledi.

YERİ ÖPTÜ

Perry, "Bu en yüksek zirve ve bilinmeyene teslim olmak, güvenmek. Bu deneyimi daha fazla tavsiye edemezdim" ifadelerini kullandı. Yolculuk hakkında bir şarkı yazıp yazmayacağı sorulduğunda, "Elbette, yüzde yüz" yanıtını verdi.