Uzatma metro projesiyle Bursa Şehir Hastanesine ulaşım kolaylaşacak

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilecek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi" kapsamında yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki hatta 4 istasyon yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

BursaRay Emek İstasyonu sonundaki geceleme hattından başlayarak 4,59 kilometrelik uzatma hattı üzerinde 4 istasyon inşa edilmesi planlanıyor. Depo bağlantı hattı ile hattın yaklaşık uzunluğu 6 kilometre olacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emek'te sona eren hattın Bursa Şehir Hastanesine bağlanmasıyla ilgili talimatı daha önce verdiğini bildirdi.

Talimatın resmiyet kazandığını belirten Aktaş, "Verdikleri destekler nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlarımıza ve konunun sürekli takipçisi olan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu yatırımla Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisindeki Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorun olmaktan çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, Bursa Şehir Hastanesine kolay ulaşım için diğer çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

Altınşehir Kavşağı'ndan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Cevizli Cadde'ye kadar yaklaşık 3 kilometrelik bölümde yol çalışmalarının tamamlandığını, ikinci etap olan 3,5 kilometrelik kısımla ilgili kamulaştırma işlemlerinin sürdüğünü duyuran Aktaş, "Kamulaştırma çalışmalarının bitmesine paralel olarak yaklaşık 7 kilometrelik bir hatla gayet güzel şekilde Bursa Şehir Hastanesine ulaşılabilecek. Aynı zamanda NOSAB'daki ağır tonajlı araçların da şehir içine girmeden, çevre yoluna sevki mümkün olacak." ifadelerini kullandı.