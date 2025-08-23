Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Uzamıyor, uzasa da kırılıyor diyorsanız evde uygulayabileceğiniz doğal çözümlerle daha güçlü tırnaklara kavuşmak mümkün!

        Uzamıyor, uzasa da kırılıyor diyorsanız evde uygulayabileceğiniz doğal çözümlerle daha güçlü tırnaklara kavuşmak mümkün!

        Kırılgan ve çabuk uzamayan tırnaklar birçok kişinin ortak sorunu. Kimyasal ürünler yerine doğal yöntemlerle tırnak sağlığını desteklemek mümkün. Haberimizde, evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle daha güçlü ve sağlıklı tırnaklara kavuşmanın yollarını derledik... İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 13:30 Güncelleme: 23.08.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tırnaklarınız sürekli kırılıyor ve istediğiniz gibi uzamıyorsa, çözüm yalnızca manikür salonlarında değil. Doğal yöntemlerle tırnak yapısını güçlendirmek ve uzama sürecini desteklemek mümkün. Evde uygulayabileceğiniz basit ama etkili yöntemleri sizin için derledik.

        • 2

          TIRNAKLARINIZ NEDEN KIRILIR?

          Tırnak kırılmalarının temel nedenleri arasında beslenme eksiklikleri, aşırı kimyasal ürün kullanımı ve tırnakların nemsiz kalması bulunuyor.

        • 3

          Özellikle protein ve vitamin eksikliği tırnak yapısını zayıflatıyor. Ayrıca tırnakları fazla törpülemek veya asitli temizlik ürünlerine sık temas etmek kırılganlığı artırıyor.

        • 4

          DOĞAL YAĞLARLA TIRNAK BAKIMI

          E vitamini, badem yağı ve zeytinyağı gibi doğal yağlar tırnakların güçlenmesinde büyük rol oynuyor. Haftada birkaç kez tırnak diplerine ve tırnak etlerine bu yağları masaj yaparak uygulamak, tırnakların nem dengesini sağlıyor ve kırılmaları önlüyor. Düzenli kullanımda tırnakların daha hızlı uzadığı gözlemleniyor.

        • 5

          BESLENMEYLE TIRNAKLARI GÜÇLENDİRİN

          Tırnak sağlığı için protein, biotin ve çinko bakımından zengin besinler tüketmek önemli. Yumurta, balık, fındık ve yeşil yapraklı sebzeler tırnak yapısını güçlendiriyor. Ayrıca bol su içmek, tırnakların kurumasını engelleyerek kırılmaları azaltıyor.

        • 6

          EVDE UYGULANABİLECEK MASKELER

          Tırnakları güçlendiren basit maskeler hazırlamak mümkün. Örneğin, 1 tatlı kaşığı bal ve birkaç damla limon suyu karışımı tırnaklara uygulanabilir. 10-15 dakika bekledikten sonra durulamak, tırnakların hem güçlenmesine hem de parlak görünmesine yardımcı oluyor.

        • 7

          TIRNAKLARI KORUMANIN İPUÇLARI

          Ev işleri sırasında eldiven kullanmak, tırnakların kimyasallardan korunmasını sağlıyor. Ayrıca tırnakların üzerine doğrudan aseton veya sert oje temizleyiciler uygulamaktan kaçınmak gerekiyor. Düzenli törpüleme ve nemlendirme alışkanlıkları ile tırnaklar kırılmadan uzayabiliyor.

          Fotoğraf: IStock

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Habertürk Anasayfa