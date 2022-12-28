Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Uzak geçmişteki travma yaratan anılar beynin ön bölümünde depolanıyor

Bilim insanları, uzak geçmişte yaşanan korku anları ve travma yaratan anıların "ön beyin"de nasıl saklandığını ortaya koydu

Giriş: 28.12.2022 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Uzak geçmişteki travma yaratan anılar beynin ön bölümünde depolanıyor
Travma yaratan anılarla ilgili dikkat çeken araştırma
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

California Üniversitesinden bir grup araştırmacının fareler üzerinde yürüttüğü çalışma, uzak geçmişte yaşanan korku anlarının "ön beyin" olarak adlandırılan prefrontal korteksteki bellek nöronları arasında "kalıcı" şekilde depolandığını gösterdi.

Neuroscience News'in haberine göre, çalışmaya öncülük eden ve moleküler biyoloji alanında çalışmalar yürüten Prof. Jun-Hyeong Cho, travmatik olaylardan sonra prefrontal bellekteki nöronların aşamalı şekilde güçlendiğini ve beyin zarı olarak bilinen serebral kortekste kalıcı formlar oluşturması için kritik rol oynağını söyledi.

Jun-Hyeong Cho, prefrontal kortekste, travma anında aktif olan ve travmatik olay hatırlandığında yeniden aktif hale geçen bir nöron grubu tespit ettiklerini açıkladı.

Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, bu nöron grubunun aktiviteleri durdurulduğunda korku anlarının hatırlanmasının engellendiği aktarıldı.

Çalışma "Nature Neuroscience" dergisinde yayımlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Konya'daki ölümlü kazada, sürücünün aldığı cezaya tepki
Konya'daki ölümlü kazada, sürücünün aldığı cezaya tepki
Kars'ta aç kurtlar köye indi
Kars'ta aç kurtlar köye indi
Evinin banyosunda ölü bulundu
Evinin banyosunda ölü bulundu
Kaza yapan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı
Kaza yapan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.