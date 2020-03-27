Uyuşturucu zanlısı kadını kaçıran kişilerin kullandığı otomobil akarsuya düştü - KAHRAMANMARAŞ

AA

Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı, 1 kişi de akarsuda aranıyor.Merkez Onikişubat ilçesi Ahir Dağı eteklerinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, içinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu 46 BZ 575 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araçtakiler kaçmaya başladı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine de bildirildi.Binevler bölgesinde tespit edilen otomobil, polis aracına çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobilde bulunan ve uyuşturucu satmak suçundan arandığı belirlenen Yeliz T, bir süre sonra araçtan inerek kaçtı.

Zanlıların kullandığı otomobil ise kovalamaca sırasında Aksu Çayı'na düştü.Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri de silahlı olduğu belirlenen Yeliz T'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de eşlik ettiği operasyonda Yeliz T, Malik Ejder Mahallesi'nde yakalandı.Bir evin damından kaçmak isterken düşüp ayağı kırılan Yeliz T, polisler eşliğinde Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobildeki Hacı Mehmet K. ise polis ekiplerince yakalandı.İtfaiye ve AFAD ekipleri, akarsuda kaybolan otomobil ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye ulaşmak için çalışma yürütüyor.