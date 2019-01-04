Bursa'da, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ü. ve Ö.E. isimli şüphelilerin motosikletli kurye yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde aldıkları ihbar üzerine şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin eşkalleri ve kullanmış oldukları araçları tespit edilerek İHA Takip Sistemi'ne yüklenmesi üzerine Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne ait gece görüşüne sahip termal İHA'lar sabahın erken saatlerinde Komuta Merkezi'ne uyarı vererek bahse konu araçların takibe düştüğünü bildirdi.

4 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine komuta merkezinin yönlendirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güzergâhta önlem alarak şüphelileri takibe başladı. Şüpheliler, polis ekiplerinin uyarısına rağmen durmayarak kaçmaya başladı.

Yapılan amansız takibin ardından şüpheliler, kullanmış oldukları 34 TJ plakalı araç ve 34 TM plakalı motosiklet durdurularak kıskıvrak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise motosikletin zula diye tabir edilen bölgesinden 4 bin kişiyi zehirleyebilecek 4 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İKİ ZANLI DA TUTUKLANDI

Zanlıların ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılırken, Zanlılardan S.Ü.'nün, cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu ticaretinden 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.