Uyum sağlayan görünüşlerinin ardındaki gerçek ortaya çıkıyor: İşte psikopatların 10 gizli davranışı!
Psikopatlar, toplum içinde normal insanlar gibi görünse de derinlerde farklı ve tehlikeli davranış biçimlerine sahiptirler yani psikopatları diğer insanlardan ayıran ayırt edici özellikleri vardır. Peki, psikopatlar hangi davranış kalıplarından tanınabilir? İşte, psikopatların etkileyici manipülasyon becerileri ve aldatıcı cazibeleri gibi onlar hakkında öğrenebileceğiniz 10 gizli hareket biçimleri!
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Psikopati, psikolojik bir bozukluk olup bireylerin empati, suçluluk ve pişmanlık gibi duyguları hissetme yeteneğini önemli ölçüde etkiler. Psikopatlar genellikle manipülatif, sorumsuz ve antisosyal davranışlar sergilerler. Bununla birlikte, bu bireyler çoğu zaman topluma uyum sağlamış gibi görünürler ve karizmatik, cazip kişilikleri sayesinde çevrelerindeki insanları kolayca etkileyebilirler. Psikopatinin bu gizli doğası, bu kişilerin fark edilmesini zorlaştırır. Haberimizde psikopatların gizli davranış biçimlerini ve nasıl tanınabileceklerini derledik. İşte, detaylar...
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1. EMPATİ EKSİKLİĞİ YAŞAMAK
Bir psikopatın en büyük belirtilerinden biri empati eksikliğidir. 2013 yılında Sınırlar dergisinde yer alan araştırmaya göre psikopatlar, başkalarını acı içinde hayal ettiğinde empati hissetmezler.
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Bununla birlikte başkalarıyla ilgilenmek için gerekli olan beyin bölgelerinin aktif hale gelmedikleri düşünülüyor. Dahası bu araştırmada yer alan psikopatlar, başkalarını acı içinde düşünürken haz içeren bir bölge olan ventral striatumda artan bir tepki gösterdiler.
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2. MANİPÜLATİF OLMAK
Psikopatlar genellikle güce takıntılı olurlar. Zekaları ve iyi kavrama yetenekleri sayesinde başkalarını manipüle etmede iyi olabilirler. Ayrıca psikopatlar iyi izlenim yaratma konusunda usta olabilirler. Bunun yanı sıra sosyal ortamlarda hareket ederken bukalemun gibi davranabilirler yani davranışlarını çevrelerine uyum sağlamak için değiştirebilirler.
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3. BEN MERKEZLİ DÜRTÜSELLİK
Sosyopat veya psikopatlar genellikle dürtülerini kontrol etmekte zorlanırlar. Bir şey yapmak istiyorlarsa sonuçlarını düşünmeden devam ederler ve yaparlar; onları geride tutacak hiçbir korku ya da endişeleri yoktur. Ayrıca, sonuçları ne olursa olsun sürekli olarak risk alırlar.
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4. NARSİST OLMAK
Nature dergisinde 2007 yılında bir grup Hollandalı araştırmacı, psikopatların sinir bilimi üzerine bir araştırma yaptı ve psikopatların ''kötü huylu narsisizm'' sergilediklerini buldular. Bu özellik yüzünden psikopatlar, uyguladıkları davranışlar başkalarının acı çekmesine sebep olsa da duyarsız kalabilirler.
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Bununla birlikte herhangi bir durumu, kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalışabilirler. Ayrıca bazı psikopatların, kibirli olduğu ve sıklıkla başkalarını sürekli olarak eleştirdiği gözlemleniyor.
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5. PATOLOJİK YALAN SÖYLEMEK
Ruh sağlığı uzmanlarına göre patolojik yalan, psikopatinin teşhisinde kullanılan unsurlardan birisidir. Yani psikopatlar, dürtüsel olarak yalan söylerler sürekli yalan söyleme istekleri bulunabilir.
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Psikopatlar sadece akşam yemeğinde ne yedikleri gibi küçük durumlar hakkında değil, aynı zamanda hangi üniversiteye gittikleri gibi büyük olaylar hakkında da yalan söylebilirler. Araştırmacılar, psikopatların başkalarını manipüle ederek kontrol etmek için yalan söylediğini düşünüyor.
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6. SORUNLU ÇOCUKLUK GEÇİRMİŞ OLMAK
Başka bir meta analize göre doktorlar; çocuklukta ihmal, istismar ve travma yaşayan çocukların, diğer insanların duygularına karşı duyarsızlaşabileceğini düşünüyor. Ancak bu noktada bütün psikopatların çocukluklarının berbat geçmediğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Anlatılmak istenen sorunlu bir çocukluk geçiren çocukların, psikopat olma ihtimalinin daha yüksek olabilmesidir.
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7. KENDİLERİNE ODAKLANMAK
Pek çok psikopat genellikle kendisine odaklıdır, yani kendilerini evrenin merkezinde görürler. Eylemlerinin başka insanları nasıl etkilediği umurlarında olmayabilir ve bunun yerine diğer insanların onlara ne gibi bir etkide bulunabileceğini önemseyebilirler.
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8. ETKİLEYİCİ OLMAK
British Columbia Üniversitesi’nde psikolog olan Robert Hare, hapishanede gözlemlediği psikopatlar ve diğer araştırmalarından aktardıklarına göre psikopatlar genellikle eğlenceli ve esprili olabilirler.
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Kendilerini tanıtmada etkili olabilirler ve çekiciliklerini bu kadar güçlü kullanabilmelerinin nedeni, insanların kafasının içine girebilmeleridir. Bu onlar için oldukça basittir çünkü onlar için dikkat dağıtıcı unsurlar yoktur ve yoğun bir odaklanmaya sahiptirler.
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9. TAHMİN EDİLEMEZ DAVRANMAK
Çeşitli faktörler, psikopatların öngörülemez olmasına neden olur. Örneğin nadiren gerçeği söyledikleri için psikopatların ne yapacaklarını belirlemek zor olabilir.
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Bununla birlikte empati eksikliği yaşamaları, sığ duygular geliştirerek çabuk sıkılmalarını sağlayabilir, bu da sürekli yeni ve farklı arayışlar içinde olmalarına sebep olarak tahmin edilemez davrandıklarını gösterir.
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10. DİĞER İNSANLARA GÖRE DAHA ÇOK MIRILDANMAK
Live Science’da yayınlanan bir araştırmada 52 hükümlü cinayet zanlısının dil kullanımı incelenerek bu kişilerin ''hmm, um'' gibi sesleri daha sık kullandıkları gözlemlendi. Araştırmacılar bu durumun sebebinin; suçluların hangi kelimeleri söyleyeceklerini dikkatle seçerken bazı kelimeleri bilinçsizce mırıldanmaları olabileceğini düşünüyor.
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Ancak belirtmekte fayda var ki sadece bu tür dil özelliklerini sergilemek kişinin psikopat olduğunu göstermez. Bu durum bazen kişinin stres altındayken konuşma alışkanlıklarıyla, eğitim düzeyiyle veya dil becerileriyle de ilişkili olabilir.
Kaynak: Science Daily, Spring, Nature, Psychology Today, Frontiers