Kaan Taşaner'in hayatı ve dizileri araştırılıyor. Televizyon ekranlarının tanınan simalarından Kaan Taşaner, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Markus karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında ve nereli?
KAAN TAŞANER KİMDİR?
Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 41 yaşındaki Kaan Taşaner Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
KAAN TAŞANER HAYATI
Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devem etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti, ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.
2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı.Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner şimdi ATV'de yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide oynamaktadır. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.
KAAN TAŞANER TİYATRO OYUNLARI
|Tiyatro
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1998
|Karanlıkta ilk ışık Kubilay
|2000
|Asiye Nasıl Kurtulur
|2001
|Deli Dumrul
|2003
|Vanya Dayı
|2004
|Soyut Padişah
|2005
|Ana Hanım Kız Hanım
|2006
|Buzlar Çözülmeden
|2009
|Eros Pansiyon
|2012
|Babamın Cesetleri
KAAN TAŞANER DİZİLERİ
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2004
|Büyük Buluşma
|2005
|Beşinci Boyut
|Galip
|2007
|Hakkını Helal Et
|2008
|Kendi Okulumuza Doğru
|Ozan
|2010-2012
|Fatmagül'ün Suçu Ne?
|Erdoğan Yaşaran
|2012-2013
|Kuzey Güney
|Komiser Şeref
|2013-2014
|Kayıp
|Kemal Özdemir
|2014-2016, 2019
|Diriliş Ertuğrul
|Gündoğdu Bey
|2016
|Rengarenk
|Can
|2017
|Mehmetçik Kut'ül Amare
|Süleyman Askeri
|2018
|Şahin Tepesi
|Erkan Sarpkaya
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