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Uyanış Büyük Selçuklu Markus kim? Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında ve nereli?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Markus rolünü canlandırmaya başlayan Kaan Taşaner merak ediliyor. Fatmagül'ün Suçu Ne, Kuzey Güney gibi dizilerde de rol alan Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında ve nereli?

29.12.2020 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
Uyanış Büyük Selçuklu Markus kim? Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında ve nereli?

Kaan Taşaner'in hayatı ve dizileri araştırılıyor. Televizyon ekranlarının tanınan simalarından Kaan Taşaner, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Markus karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında ve nereli?

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 41 yaşındaki Kaan Taşaner Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

KAAN TAŞANER HAYATI

Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devem etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti, ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı.Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner şimdi ATV'de yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide oynamaktadır. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

KAAN TAŞANER TİYATRO OYUNLARI

Tiyatro
YılBaşlıkRolüNotlar
1998Karanlıkta ilk ışık Kubilay
2000Asiye Nasıl Kurtulur
2001Deli Dumrul
2003Vanya Dayı
2004Soyut Padişah
2005Ana Hanım Kız Hanım
2006Buzlar Çözülmeden
2009Eros Pansiyon
2012Babamın Cesetleri

KAAN TAŞANER DİZİLERİ

Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2004Büyük Buluşma
2005Beşinci BoyutGalip
2007Hakkını Helal Et
2008Kendi Okulumuza DoğruOzan
2010-2012Fatmagül'ün Suçu Ne?Erdoğan Yaşaran
2012-2013Kuzey GüneyKomiser Şeref
2013-2014KayıpKemal Özdemir
2014-2016, 2019Diriliş ErtuğrulGündoğdu Bey
2016RengarenkCan
2017Mehmetçik Kut'ül AmareSüleyman Askeri
2018Şahin TepesiErkan Sarpkaya

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