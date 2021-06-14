Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yapımcısı Emre Konuk'tan diziseverleri heyecanlandıracak açıklamalar geldi. Uyanış Selçuklu dizisinde Melikşah dönemi sona erdi, yeni sezonda Alparslan dönemi ele alınacak. Alparslan karakterini ise Barış Arduç canlandıracak.

Emre Konuk "Dünyaları dize getiren Sultan Alp Arslan’ın ölümsüz destanını anlatacağımız dizimiz için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Alp Arslan karakterine emeğiyle yüreğiyle #BarışArduç can verecek." dedi.