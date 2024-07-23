1. KREMLER

Farklı cilt bakım ürünleri güneş lekelerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Bunlar genellikle reçetesiz olarak mevcuttur ancak bir dermatolog reçeteli topikal tedaviler (cildinize doğrudan uygulayabileceğiniz kremler ve losyonlar) de önerebilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne göre en iyi sonuçları alabilmek için birkaç hafta veya ay boyunca cildinize günde bir veya iki kez güneş lekesi azaltıcı kremler uygulamalısınız.