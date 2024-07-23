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        Haberler Yaşam UV ışınlarından arındırma: Cildinizi güneş lekelerinden kurtarmak için uygulayabileceğiniz 7 yöntem!

        Cildinizi güneş lekelerinden kurtarmak için uygulayabileceğiniz 7 yöntem!

        Güneşin zararlı UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak, ciltte istenmeyen güneş lekelerine yol açabiliyor. Bu lekeler, cildin eşit olmayan bir ton kazanmasına ve zamanla daha belirgin hale gelmesine neden oluyor. Neyse ki, güneş lekelerinden kurtulmak ve cildinizi yenilemek için çeşitli etkili yöntemler mevcut. Peki, hangi yöntemler işe yarıyor? İşte, cildinizdeki bu inatçı lekelerden kurtulmanıza yardımcı olabilecek 7 yol!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:00
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        • 1

          Güneş lekeleri, cilt pigmenti (melanin) üreten hücrelerin aşırı güneşe maruz kalması sonucu aşırı üretim yapmasıyla oluşur ve ciltte koyu lekelere neden olur. Bu lekeler sağlık sorunlarına yol açmaz ve tedavi gerektirmez. Ancak yine de güneş lekelerinizin görünümünden hoşlanmıyorsanız, görünümlerini azaltmak için farklı cilt bakım ürünleri kullanabilirsiniz. Haberimizde kremler ve kozmetik işlemlerle görünümlerini azaltmayı sağlayabilecek yöntemleri derledik. İşte, lekelerden kurtulmak için uygulayabileceğiniz yöntemlere dair detaylar...

        • 2

          1. KREMLER

          Farklı cilt bakım ürünleri güneş lekelerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Bunlar genellikle reçetesiz olarak mevcuttur ancak bir dermatolog reçeteli topikal tedaviler (cildinize doğrudan uygulayabileceğiniz kremler ve losyonlar) de önerebilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne göre en iyi sonuçları alabilmek için birkaç hafta veya ay boyunca cildinize günde bir veya iki kez güneş lekesi azaltıcı kremler uygulamalısınız.

        • 3

          2. AZELAİK ASİT

          Azelaik asit, kojik asit ve C vitamini cildin tirozinazını bloke etmeye yardımcı olur. Yani melanin üretimini kontrol etmeye yardımcı olan bir enzimdir. Nutrients dergisinde 2017 yılında yayınlanan araştırmaya göre bu asit, güneş lekelerine neden olan cilt pigmentini azaltmaya yardımcı olabilir.

        • 4

          3. GLİKOLİK ASİT

          Glikolik asit, cildinizin üst tabakasını kimyasal olarak eksfoliye ederek güneş lekelerini azaltabilir. Moleküller dergisinde 2018’te yayınlanan araştırmaya göre bu, cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olabilecek aydınlatıcı ve soldurucu bir etkiye sahiptir.

        • 5

          4. RETİNOİDLER

          Amerikan Klinik Dermatoloji dergisinde 2022’de yayınlanan çalışmada retinoidlerin, hücre yenilenmesini artırmaya yardımcı olduğu, aynı zamanda cildi ölü hücrelerden arındırdığı ve güneş lekelerini azalttığı bulundu. Yani dermatoloğuna danışarak bu losyonu da kullanabilirsiniz.

        • 6

          5. LAZER TEDAVİSİ

          Lazer, melanin üreten hücreleri yok ederek güneş lekelerini yaklaşık bir ila iki tedavide soldurur. Genellikle hızla düzelen kabuklanma veya ciltte geçici koyulaşma gibi yan etkiler yaşayabilirsiniz. Bazı çalışmalar, lazerlerin güneş lekelerini tamamen ortadan kaldırabileceğini gösteriyor.

        • 7

          6. KİMYASAL PEELİNG

          Koyu lekelerin solmasını sağlamak için cilde kimyasal bir solüsyon uygulanır. Bu, cilt iyileşirken kızarıklık, kaşıntı ve soyulmaya yol açabilir. Ayrıca bu konuda yapılan çalışmalar, kimyasal peeling ve mikrodermabrazyonun birleştirilmesinin güneş lekelerini gidermede en iyi sonuçları verdiğini gösteriyor.

        • 8

          7. KRİYO CERRAHİ

          Bir dermatolog, yeni cilt büyüdükçe görünümlerinin solmasına yardımcı olan güneş lekelerini dondurmak için sıvı nitrojen kullanır. Bu prosedür hızlıdır ancak ağrılı olabilir. Ayrıca cilt iyileşirken ağrı, kabarcıklar, kızarıklık ve şişlik yaşayabilirsiniz.

        • 9

          ÖNLEME YOLLARI

          Cildinizi güneşten koruyarak güneş lekelerini önlemenin yolları da var. En az 30 faktör güneş korumasına sahip güneş kremi kullanmak, tüm vücudunuzu kaplayacak kadar güneş kremi sürmek, her 2 saatte bir tekrardan uygulamak, cildi örten kıyafetler tercih etmek ve güneş ışınlarının en yoğun olduğu saat sabah 10 ile öğlen 2 arasında gölgede oturmak gibi yöntemler güneş lekelerini önlemenize yardımcı olabilir.

          Kaynak: American Journal of Clinical Dermatology, Molecules, Nutrients, Health

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