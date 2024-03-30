Uşak'ta 30 öğretmen sahurda davul çaldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılında kurulan topluluk üyesi 30 öğretmen, ramazan ayında sahurda davul çalınması ve mani okunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.

Topluluk mani söyleyip davul, darbuka ve bendir çalarak İsmet Paşa Caddesi'nden Cumhuriyet Mahallesi'ne yürüdü.

Çalışmaların önemine de değinen Yücel, "Kolay olmadı tabii buraya gelmek. İlk yapılan çalışma olduğu için dikkat ede ede buralara gelindi. Ben umuyorum ki, bundan sonra daha güzel olacak. Belki daha geniş katılımlı olacak. Bize de cesaret verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz bir ekibiz." dedi.

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