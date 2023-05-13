UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Uşak başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Uşak ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ