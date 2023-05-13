Türkiye adım adım genel seçimlere gidiyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimde ülkenin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri seçilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararına göre, Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sırayla pusuluda şu şekilde yer alacak; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan. Buna karşın Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki, partilerin Uşak milletvekili adayları kimler oldu? İşte 2023 Uşak milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 Uşak Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
14 Mayıs 2023 Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız