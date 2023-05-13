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Uşak milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Uşak Milletvekili Adayları Kimler?

Partilerin Uşak milletvekili adayları kimler?

Genel seçimler yaklaşırken Uşak milletvekili adayları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü tüm Türkiye, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmek için sandığa gidiyor. Seçime az bir süre kala "Uşak milletvekili adayları kimler, Uşak'tan milletvekili olan adaylar?" gibi araştırmalara hız kazandı. İşte, 14 Mayıs Genel Seçimleri ve Uşak milletvekili adayları....

Giriş: 13.05.2023 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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