Uruguay'a Süper Lig'den üç futbolcu gidiyor! Muslera, Torreira, Maxi Gomez ve Diego Rossi....

20 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Uruguay'ın nihai kadrosu da belli oldu. Uruguay Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kadroya ilişkin bilgiler paylaşılırken Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte Trabzonspor'dan Maxi Gomez kadroda yer aldı. Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi ise 26 kişilik kadroya davet edilmedi.

Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan Uruguay, bir üst tura kalabilmek için Portekiz, Gana ve Güney Kore ile mücadele edecek. Turnuvanın grup etabında ilk maçını 24 Kasım'da Güney Kore ile oynayacak Uruguay, ikinci maçında Portekiz'le karşılaşacak ve Gana karşılaşmasının ardından grup maçlarını tamamlayacak. ADAY KADRO Kaleci: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Sebastián Sosa



Savunma: Ronald Araújo, Martín Cáceres, Sebastián Coates, José María Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Matías Viña



Orta saha: Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Agustín Canobbio, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Matías Vecino



Forvet: Edinson Cavani, Maximiliano Gómez, Darwin Núñez, Luis Suárez, Facundo Torres