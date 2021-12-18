Ürdün Kralı Rum Kesimi'nde

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Rum basınında yer alan habere göre, Kral 2. Abdullah, ziyareti kapsamında GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

İki lider arasındaki ikili özel görüşme sırasında, GKRY ve Ürdünlü bakanlar ikili anlaşmalar ve mutabakat zaptı imzaladı.

İkili anlaşmaların çifte vergilendirmelerin önlenmesi ve kaçakların iadesi, mutabakat zaptının ise Kıbrıs ile Ürdün dışişleri bakanları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Kral 2. Abdullah ve Anastasiadis, görüşmeleri esnasında, ikili ilişkiler, Kıbrıs konusu, göçmen krizi, bölgesel gelişmeler, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele gibi konuları ele aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, en son Eylül 2016'da Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etmişti.