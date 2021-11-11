"Özellikle Uraz'a bayılıyorlar" 0:00 / 0:00

İş ve markalar dünyasını yaratıcı endüstrilerle bir araya getiren, ilham veren projeleri dünyanın en ilham verici isimleriyle buluşturan Brand Week Istanbul, '21. Yüzyılda İnsan Olmak' temasıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Üç Kuruş' dizisinin oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç , 'İçimizdeki Irkçıyla Yüzleşmek' oturumuna katıldı

HABERTURK.COM

Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin ana medya sponsorluğunda gerçekleşecek yılın en ilham verici haftası Brand Week Istanbul'da 3'üncü gün sona erdi.

Tarihçi Arzu Türkmen moderatörlüğünde SHOW TV'de yayınlanan 'Üç Kuruş' dizisinin oyuncuları Ekin Koç ile Uraz Kaygılaroğlu, 'İçimizdeki Irkçıyla Yüzleşmek' oturumunda ırkçılıkla ilgili tutumlardan ve ırkçılığa neden olan toplumsal normlardan bahsetti.

Uraz Kaygılaroğlu: Ötekileştirme aslında çok temelden bize öğretilen bir şey; sadece kilosundan, boyundan, fiziksel herhangi bir kusurundan ötürü insanları ötekileştirmeyi ilkokul sıralarında öğreniyoruz. Bu bakış açısının temelden değişmesi gerekli. Sorgulamaya başladığımızda her şey daha farklı olacak.

Ekin Koç: Birlikte rol aldıkları yeni dizilerinin Roman kültürüyle iç içe olmasıyla ilgili "Her gün Roman mahallesinde çekim yapıyoruz. Hepimizi içlerine aldılar. Artık onlardan biri gibiyiz. Özellikle Uraz'a bayılıyorlar."

'21. Yüzyılda Yeniden Samimiyet' oturumunda Shell'in Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu ile Engin Akyürek, Brand Week Istanbul sahnesindeydi. Akyürek; samimiyetin insanın kendini kabul etmesiyle başladığından; aile, arkadaşlar ve markalardan samimiyet beklentisinin sonradan bu yöne doğru evrildiğinden bahsetti.

Brand Week Istanbul'un onur konuğu olan Zülfü Livaneli, 'Kültür Köprüleri' başlıklı oturumla Brand Week Istanbul'un üçüncü gününün kapanışını gerçekleştirdi. Sahnede Yekta Kopan'ın kendisine eşlik ettiği usta yazar, besteci ve yönetmen Livaneli, 10 Kasım kapsamında Atatürk'ün vizyonuna atıfta bulunan önemli öngörülerini katılımcılarla paylaştı. Kendi gençlik dönemlerine göre günümüzde Mustafa Kemal Atatürk'e halkın bağlılığının daha da arttığını gözlemlediğini ifade eden sanatçı; "Halk neye sahip çıkarsa onun köklerinin daha da sağlamlaştığını söylemek mümkün. Benim gençlik yıllarında da Atatürk sevgisi elbette vardı ancak bu derece köklü ve yerleşik değildi. Bunun mevcut sistemde dikte edilenle ters orantılı olduğunu söylemek de mümkün bu sebeple" dedi.

Atatürk'ün vizyonunun ileriye dönük ve gelecekle paralel olduğu için yıkılmayacağından emin olduğunu da ifade eden Zülfü Livaneli, "Atatürk'ün bir lafı vardır; ‘Biz kesinlikle kazanacağız çünkü fikirlerimiz geleceğin fikirleridir' der. Gerçekten de öyle; kadına, çocuğa, insana, sanata, kültüre ve bilime... yani kısacası insana dair her şeye insan odağıyla yaklaşan bir anlayışın kazanmaması mümkün müdür? Kendisi 600 küsur yıl kul olarak yaşamış bir toplumdan modern cumhuriyet insanı yaratmıştır" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda gençlere sanat ve kültür alanında destek olma hedefiyle Livaneli Vakfı'nı da kuran Zülfü Livaneli, bu konudaki şunları söyledi; "Çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler ve orta vadede bir de Vakıf adına bir ödül verme hedefimiz bulunuyor. Tabii vakıf demek vakfetmekten gelir kelime kökeni olarak, son zamanlarda ülkemizde ne yazık ki kurulan vakıflar daha ziyade insanların duygularını sömürerek ticari bir hedefle varlıklarını devam ettiriyor. Elbette bizim vakfımız kelime anlamını karşılamak amacıyla kuruldu."

Önümüzdeki üç gün boyunca Zorlu PSM'de ve brandweekistanbul.com adresinde devam edecek etkinlik hakkında detaylı bilgiye ve Brand Week Istanbul 2021 programına www.brandweekistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.