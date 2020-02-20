Unutkanlık ile nasıl baş edilir?

20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Unutkanlık yaşamak günümüzden sadece yaşlılarda değil, gençlerde de meydana gelen bir durum olmaya başlamıştır. Günlük hayatımızda yaşadığımız yoğun tempo ve stres unutkanlığa sebep olabilmektedir. Unutkanlığın olması o zaman içinde beynin yapılan işe odaklanmaması ve bunun sonucunda dikkatten kaçmasıyla oluşabilmektedir. Bu normal bir durumdur. Kesinlikle farklı bir rahatsızlığın belirtisi değildir. Tekrar edilmeyen her bilgi unutulabilmektedir.
Günlük yapılan basit bir iş veya gün içerisinde alınan bilgi sadece ön belleğe kaydedildiği ve tekrar edilmediği için unutulmaktadır. Sürekli tekrar bilginin veya yaptığımız mesleğin pekişmesini sağladığından dolayı uzun süreli belleğe kaydedilmekte ve unutulmamaktadır.
Unutkanlığı engellemek için beyin sürekli çalıştırmak unutkanlığı da engellemektedir. Yeni bilgiler öğrenmek, farklı bir dil öğrenmek, kağıt oyunları oynamak, bulmaca çözmek gibi aktiviteler beyin fonksiyonlarını çalıştırarak beynin genç kalmasını sağlamaktadır. Her unutkanlık Alzheimer değildir. Yemek yaparken yemeğe tuz konulmasının unutması yaşa bağlı gelişen bir unutkanlık sebebidir. Fakat yemek yaparken tuz yerine şeker konması ve yapılan işlemlerin ne şekilde olduğunu unutmak Alzheimer’a bağlı olabilmektedir. Alzheimer olduğundan beyin hücrelerinde hasar meydana gelmektedir. Normalde oluşan unutkanlıklar ise o anda yapılan işe veya duruma dikkat edilmemesinden kaynaklanabilmektedir.
Unutkanlığın oluşmasına neden olan bazı faktörlerde bulunmaktadır. Bunlar; demir eksikliği oluşması, düzensiz ve sağlıksız beslenme, kolesterol, depresyon, psikolojik sorunlar, tiroid hastalıkları ve B12 vitamini eksikliği olabilmektedir.
Unutkanlığı önlemek İçin neler yapılmalı?
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