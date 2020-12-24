ASLIŞAH ALKOÇLAR
Hey gidi günler... En güzel yıllarım möö'lediğim kütüphanelerde sabahladığım, final stresinden egzama geçirdiğim, her sınav öncesi sonrası annem ve babamla telefonda konuşmalarım, bazen evimi çok özlemem ama sonunda acısıyla tatlısıyla dönüp baktığımda iyi ki girilmesi çok zor, girilse bitirsemi daha zor bu okulu onur öğrencisi olarak bitirmişim. Kendimle gurur duydum elime alınca bu resmi.
Bütün zorluklarımda hatta pes edip dönmek isteğim zamanlar beni destekleyen yılmama izin vermeyen annem ve babam olmasa biteremezdim. Her şeyi yaşında yaşamak güzel. O yaşlarda iyi ki möö'lemişim ve bitirmişim bu okulu.
NİRAN ÜNSAL
Yıl mı? 1991... Annem, anneannem ve ben... Dua ve rahmetle... 'tbt'
ELİF KARLI
Ah ah... 5 yıl önce bugün Eminönü, Kapalıçarşı'da... Tam da 'tbt' günü. Sizle de paylaşayım diye iki fotoğraf bırakıyorum sola kaydırmalı. Kalabalık olduğumuz ve sadece gribin bulaş olduğu zamanlar...
Mesafesiz, maskesiz gezilerden bu da... Facebook kullananlar bilir, her gün anıları paylaşıyor yaralara tuz basar gibi! Vapura binip, iki simitle geçiştirilmiş günlerden...
Bu arada Asri Han’da rahmetli babamın iki adet dükkanı vardı. Gittiğimde bilerek girdim oraya hiç yoktu halbuki. Bir yazı, bir koku, bir renk, bir müzik nasılda alıp götürür seni şimdi o çocuğun sanki yabancı olduğu yıllar öncesine... Kim bilir buradan belki de kaç kere el ele tutuşup çıkmışızdır.
Hatırlamıyorum. Sadece hatırladığım rahmetli babamın annemle ayrılmadan önce eve hep Kapalıçarşı’dan getirdiği peynir çeşitleri, tereyağ, mısır unu... Haa bir de keçiboynuzu... Gittim yine bir yerlere. Allah rahmet eylesin. Hadi yeni ve size merhaba.
BÜLENT ŞAKRAK
Özlemenin naif hüznü ile... Alın size 'tbt'...
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