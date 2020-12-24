ASLIŞAH ALKOÇLAR

Hey gidi günler... En güzel yıllarım möö'lediğim kütüphanelerde sabahladığım, final stresinden egzama geçirdiğim, her sınav öncesi sonrası annem ve babamla telefonda konuşmalarım, bazen evimi çok özlemem ama sonunda acısıyla tatlısıyla dönüp baktığımda iyi ki girilmesi çok zor, girilse bitirsemi daha zor bu okulu onur öğrencisi olarak bitirmişim. Kendimle gurur duydum elime alınca bu resmi.

Bütün zorluklarımda hatta pes edip dönmek isteğim zamanlar beni destekleyen yılmama izin vermeyen annem ve babam olmasa biteremezdim. Her şeyi yaşında yaşamak güzel. O yaşlarda iyi ki möö'lemişim ve bitirmişim bu okulu.