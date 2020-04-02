SEREN SERENGİL

burasI bizim ev. Be 9 yasındayım ilkokuldayim. O zaman Perihan abla ve İbrahim bey ile böyle hatıra fotoğrafı çektirmişim. Fotoğraf o kadar kırılmış, eski püskü halde ki üstünden çekince patlıyor ama benim için efsane #tbt