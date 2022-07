Çılgın bir bayrama merhaba partisi…

ESRA KAZANCIBAŞI ÖZTEKİN

İçim çok acıyor, çok özlüyorum ama asla isyan etmiyorum. Kendimi dünyanın en şansız, en bedbaht insanlarından biri olarak da görmüyorum. Sevdiklerini travmatik bir şekilde kaybeden yeryüzündeki tek insan ben değilim. Bir depremde, bir kazada ya da bir sel felaketinde aynı evi paylaştığı sevdiklerini kaybedenlerin acılarının farkındalığına sahibim. 1,5 yıldır yüreğimi yakan yaşadığım üst üste kayıpları tevekkül ve şükür duygusuyla karşılamaya çalışıyorum elimden geldiğince...

Rasim'im gibi güzel ruhlu bir erkekle 20 yıl aşk, saygı, mutluluk dolu bir ilişki yaşamamı sağlayan, dünyanın en fedakar ve sevgi dolu annelerinden birini bana nasip eden, Diego'm gibi sevecen, düşünceli ve zeki bir köpek çocuğum olmasını sağlayan Tanrı'ya ve meleklerine şükürler olsun. Onlarla geçirdiğim her yıla, her güne, her ana şükürler olsun...

Bu bayram sevdiğim adam, annem, oğlum Diego'm yanımda yoklar ama ruhları, sevgileri hep yanımda, hep içimde. Yine şükürler olsun ki, ne güzel dostluklar, arkadaşlıklar biriktirmişim. İyi ki, sevenlerim, sevdiklerim, akrabalarım, dostlarım, kardeşten ötelerim var. Beni hiç yalnız bırakmayan bu sevgi enerjisi etrafımda...

Bu bayramda sımsıkı sarılın sevdiklerinize, öpün, koklayın onları... Sevdiklerinizle geçen her anın, her bayramın değeriyle ilgili farkındalığınızın yüksek olması dileğiyle herkese iyi bayramlar...