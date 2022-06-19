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Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Tarkan, Çiçek Dilligil, Seren Serengil... - Magazin haberleri

Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 19 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı

19.06.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • TARKAN 

    En kıymetlim, her şeyim, birtanecik kızım... Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun? Geçmişin karanlığında kaybolan ruhumun ışığı seninle yeniden gördüğünü...

    Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum. Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum.

    Dilerim ki babalığım; senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur.

    Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım. Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim.

  • HÜLYA KOÇYİĞİT

    Her çocuğun ilk aşkı babasıdır. Babalar bize hayatı öğreten, koşulsuz şartsız yanı başımızdaki desteklerimizdir. Onlar; dert ortağımız, dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız, evlerimizin yıkılmaz direğidir. Canım Selim'ciğim, canım babam, evlatlarım Ender, Altan ve Kaan başta olmak üzere tüm babaların, babalığı yüreğinde hissedenlerin ve çocuklarına baba olabilmiş annelerin 'Babalar Günü'nü kutlarım.

  • SERAY SEVER 

    Bugün 'Babalar Günü'... Canım kocam ilk 'Babalar Günü' heyecanını yaşarken ve ben de bunun sevinci içindeyken babamsız yaşadığım ilk 'Babalar Günü'n ve çok acı çekiyorum. Müthiş bir mutluluk ve şükür, derin bir acı ve boşluk kolkola... Yaşam da zaten sanırım böyle bir şey... Doğum-ölüm, mutluluk-üzüntü hepsi bizim için. Hem güçlü olmak zorundayız hem de çok aciziz. Kah gülüyorum kah ağlıyorum, yapabildiğim tek şey teslimiyet; o da becerebildiğim kadar... Canım babamı, en iyi dostumu, en büyük güç kaynağımı ve desteğimi çok özlüyorum. Tek tesellim huzur içinde olduğunu bilmek. Ruhum, canım kocamı çok seviyorum ve ona da baba olma hissini yaşatabildiğim için Allah'ıma şükrediyorum. Sonuç sonsuz şükür... Canım Allah'ıma sonsuz şükür...

  • NİLGÜN BELGÜN 

    Babam ve ben... Atilla Belgün... 'Babalar Günü'n kutlu olsun.

  • ÇİÇEK DİLLİGİL

    En şahane baba bizim baba! Günün kutlu olsun. İyi ki bizimsin...

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