BESTEMSU ÖZDEMİR

2022'ye aşkla giren bir diğer isim de oyuncu Bestemsu Özdemir oldu. Ünlü oyuncu, gizemli sevgilisiyle yeni yıl mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Yeni aşkının yüzünü gizleyen Özdemir, "2021’i bu kadar güzel bitireceğim bu yılın bana bu kadar güzellikler getireceği aklımın ucundan bile geçmezdi sanırım. Hayatım boyunca güzelliklerle hatırlayıp, anlatacağım hep ayrı bir yeri olan yıl bu yıl olacak… 2022 bana daha da güzel şeylerle gelmeni bekliyorum ve hepimiz herkes için çok güzel bir yıl diliyorum." diye konuştu.