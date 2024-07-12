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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ünlü yer bilimci Doğan Kalafat son yolculuğuna uğurlandı! | Son dakika haberleri

        Ünlü yer bilimci son yolculuğuna uğurlandı!

        Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:21 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:58
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        Ünlü yer bilimci son yolculuğuna uğurlandı!
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        İstanbul'da, kanser nedeniyle dün vefat eden Doç Dr. Doğan Kalafat için ilk olarak enstitüdeki Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu.

        Ardından, Kalafat'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne verdiği röportaj izletildi.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, törende yaptığı konuşmada, Kalafat'ı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

        "ÇOK ÇALIŞKAN VE ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

        Kalafat'ı kaybetmenin büyük kayıp olduğunu ifade eden Özel, "Çok iyi bir insandı, çok çalışkandı. Türkiye'nin neresinde olursa olsun deprem dalgalarını kaydetmeye çalışırdı, her yere koştururdu. Depremle ilgili büyük çalışmaları vardı." dedi.

        "BEN ONSUZ HİÇ YAŞAMADIM"

        Merhumun eşi Mine Kalafat ise onu hiçbir zaman unutmayacağını dile getirerek, "Biz Doğan'la çocukluğumuzdan beri bir aradayız. Videoyu izleyince ne kadar güzel bir an yaşadığımızı gördüm. O başka bir insandı. Ben onsuz hiç yaşamadım. Törene geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana 2 evlat bıraktı. Seni çok seviyorum, onu hiç unutmayacağız." diye konuştu.

        Mine Kalafat ile çocukları, tören alanında taziyeleri kabul etti.

        ARKADAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ TÖRENDEYDİ

        Törene, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin yanı sıra Kalafat'ın mesai arkadaşları, yakınları, öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.

        Doç. Dr. Kalafat'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
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        #Doğan Kalafat
        #Son dakika haberler
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