DHA

ABD’de ünlü restoratör David Chang ‘Kim milyoner olmak ister’ isimli bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan ilk ünlü oldu.

DHA'nın haberine göre Chang, kazandığı 1 milyon doları koronavirüs (Covid-19) pandemisinden etkilenen restoran çalışanlarına bağışlamaya karar verdiğini belirtti.

43 yaşındaki şefin kazandığı 1 milyon doları kazanmak için yanıt verdiği soru şuydu:

"Kendisi ve karısı çarpılma korkusuyla bir ışık düğmesine hiç dokunmasa da Beyaz Saray'da elektriği olan ilk başkan kimdi?"

Şıklar ise şöyleydi: A) Ulysses S. Grant, B) Benjamin Harrison, C) Chester A. Arthur, D) Andrew Johnson.

Cevap ise Benjamin Harrison idi.