2 kez beraat etmişti

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle geçtiğimiz yıl hakkında iki ayrı dava açılan ve beraat eden ünlü rapçi Ezhel bu kez, “uyuşturucu kullanmak” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.



“UYUŞTURUCU KULLANMIYORUM, ORTAMLARDA MARUZ KALMIŞ OLABİLİRİM”

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına Ezhel ismiyle tanınan Sercan İpekçioğlu ile avukatı Fuat Ekin ve annesi Ulya Turgut katıldı.

Mahkeme hakimi İpekçioğlu’na kanında belli oranda uyuşturucu madde tespit edildiğini söyleyerek savunma yapmasını istedi. Kimlik tespitinde müzisyen olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirten Sercan İpekçioğlu uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi. Sık sık yurt dışında bulunduğunu anlatan ünlü rapçi, “Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunduğum için uyuşturucuya ister istemez maruz kalmış olabilirim. Evimeki aramalarda da uyuşturucu madde bulunmadı” dedi. Beraatını istedi.

“DUMANA MARUZ KALDIĞI İÇİN…”

Avukatı Fuat Ekin de, müvekkilinin sıklıkla yurt dışında olduğunu kaydederek, “Amsterdam’da kafelerde esrar maddesi kullanmak yasaldır. Müvekkilim de bu ortamlarda bulunduğu ve dumana maruz kaldığı için kanında çok düşük bir oranda uyuşturucu madde bulunmuştur” diye konuştu.

1 YIL 8 AY HAPİS, ERTELEME KARARI

Mahkeme, İpekçioğlu’nun kanında az miktarda da olsa uyuşturucu madde bulunduğunu ve bunun da kullanma suçunu oluşturduğunu belirterek, ünlü rapçiye 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sabıkasız olması nedeniyle de cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

“SADECE MÜZİĞİMİ YAPMAK İSTİYORUM”

Duruşma sonrası açıklama yapan Sercan İpekçioğlu, çok sayıda hakim karşısına çıktığını belirterek, “Umarım bir an önce biter. Ben müziğimi yapmak istiyorum sadece. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Adalete güveniyorum. Yıprandık biraz. Zor işleyen bir süreç oluyor” dedi.