Ünlü oyuncu feci kazada can verdi

DHA

İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Oyuncu Evren'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren´in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren´in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

TV DİZİLERİNDE YER ALDI

21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, şimdiye kadar birçok yapımda rol aldı. Şahin Tepesi, Fazilet Hanım ve Kızları, Suskunlar, Sen Çal Kapımı, Yasak Elma, Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı.

Oyuncu son olarak Üç Kuruş dizisinde Necdet karakterine ve ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Toygar Han karakterine hayat vermişti.