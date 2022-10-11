HİLAL ÖZDEMİR



Gözümün nuru evlat..



Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Hayatımdaki varlığının böyle bir günle hatırlanmasına hiç gerek yok ama yine de güzel.



Çünkü seninle olduğumuz her an çok kutlanası ve çok değerli aşkım kızım.



Yine de adet yerini bulsun diye Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun bilge ruh.



Seni çok seviyorum.