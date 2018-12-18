Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 suçtan aranan Hakan Karacaoğlu'nun izini bulmayı başardı.



8 yıldır Batum'da yaşayan Hakan Karacaoğlu, çocuğunun sağlık sorunu için gizlice İstanbul'a geldi. Siber polisi, Karacaoğlu'nun Beykoz'da olduğunu tespit etti. Otomobiliyle seyir halinde olan Hakan Karacaoğlu gözaltına alındı. Karacaoğlu'nun üzerinden başka kişilere ait kimlik bilgileriyle alınmış sahte kimlik kartı çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karacaoğlu çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

377 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Binlerce kişinin kart bilgilerini kopyalayarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen eski bankacı Hakan Karacaoğlu, 377 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderilmişti.

DEEP İNSERT SKİMMER MUCİDİ



Sol gözü takma olduğu için 'Kör Hakan' diye tanınan Hakan Karacaoğlu, ATM'lerden nasıl kart kopyalanacağını bilen en önemli hackerlar arasında. Karacaoğlu'nun geliştirdiği, ‘Deep İnsert Skimmer' isimli cihaz hiç fark edilmeden müşterilerin kart bilgilerini kopyalıyor. İddiaya göre Karacaoğlu geliştirdiği, ‘Deep İnsert Skimmer' isimli cihazın kalıplarını Çin'de, elektronik sistemini de Bulgaristan'da yaptırıyor. Daha sonra bu cihazları Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Endonezya'daki çetelere gönderiyor.

‘DEEP İNSERT SKİMMER' NEDİR?



ATM'lerin ana beynine yerleştirilen özel bir kart kopyalama sistemi. Dışarıdan bakıldığında fark etmek imkansız. Sadece ATM alarm verirse veya banka görevlisi ATM'nin içine bakarsa bu cihazı fark edebiliyor.