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        Haberler Gündem Üniversiteli genci öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı - Güncel haberler

        Üniversiteli genci öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

        İzmir'de tartıştığı 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nebi Özdemir'i bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki şüpheli O.G., adliyeye sevk edildi. O.G.'nin polisteki ifadesinde, Özdemir ile aynı kıza arkadaşlık teklif ettikleri için aralarında husumet olduğunu, sokakta karşılaşınca da çıkan kavgada olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 18:49 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:49
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        Üniversiteli genci öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
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        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Sarıyer Mahallesi 5714/42'nci Sokak'ta meydana geldi.

        Gaziantep'ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı'nda okuyan Nebi Özdemir, sokakta O.G. ile karşılaştı.

        İddiaya göre, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.G., yanındaki bıçakla Özdemir'i 2 bacağı ve göğsünden bıçakladı. Özdemir yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        O.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla Güzelbahçe ilçesinde, suç aletiyle yakaladı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen O.G.'nin ifadesinde; Nebi Özdemir ile bir süre önce aynı kıza arkadaşlık teklif ettikleri için aralarında husumet olduğunu, sokakta karşılaşınca da çıkan kavgada olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G., adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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