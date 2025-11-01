Balıkesir'de edinilen bilgilere göre olay, 29 Ekim Çarşamba gecesi Balıkesir'deki KYK kız yurdunda meydana geldi.

3. KATTAKİ BALKONDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

İHA'daki habere göre Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Azra Dorak (20), yurt binasının 3. katındaki balkondan aşağı düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

İddiaya göre, genç kızın "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" diye not bıraktığı öğrenildi. Olay hem yurtta kalan öğrencileri hem de ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

REKTÖRLÜKTEN BAŞSAĞLIĞI

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü olayın ardından yayınladığı başsağlığı mesajında şöyle dedi:

"Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Azra Dorak'ın, KYK kız yurdunda yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Olayla ilgili kolluk ve adli makamlar tarafından süreç titizlikle incelenmektedir. Öğrencimize, Allah'tan rahmet dileriz."