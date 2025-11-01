Habertürk
        Üniversiteli Azra Dorak öğrenci yurdunda hayata veda etti

        Üniversiteli Azra yurtta hayata veda etti!

        Balıkesir Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Azra Dorak, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın, "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" notu yürek yaktı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 01.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:41
        Üniversiteli Azra yurtta hayata veda etti!
        Balıkesir'de edinilen bilgilere göre olay, 29 Ekim Çarşamba gecesi Balıkesir'deki KYK kız yurdunda meydana geldi.

        3. KATTAKİ BALKONDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Azra Dorak (20), yurt binasının 3. katındaki balkondan aşağı düştü.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        SEVENLERİ YASA BOĞULDU

        İddiaya göre, genç kızın "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" diye not bıraktığı öğrenildi. Olay hem yurtta kalan öğrencileri hem de ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

        REKTÖRLÜKTEN BAŞSAĞLIĞI

        Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü olayın ardından yayınladığı başsağlığı mesajında şöyle dedi:

        "Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Azra Dorak'ın, KYK kız yurdunda yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

        Olayla ilgili kolluk ve adli makamlar tarafından süreç titizlikle incelenmektedir. Öğrencimize, Allah'tan rahmet dileriz."

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
