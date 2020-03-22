Üniversiteler uzaktan eğitim dönemi için geri sayım sona erdi. Milyonlarca üniversite öğrencisi Pazartesi gününden itibaren derslerin teorik kısımları uzaktan öğretimle yürütülebilecek. Peki, üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bu süreçte dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda karşılaşılabilecek zorluklar dikkate alınarak, YÖK'ün koordinasyonunda, bu konuda eğitim almak isteyen öğretim elemanlarına Anadolu Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak "Dijital Eğitim Ortamlarına Giriş" dersi verilecek. Bu ders YÖK tarafından hazırlanan ara yüzde "Dijital Eğitim Dersleri" başlığı altında yer alacak. Bunun yanında yükseköğretim kurumları isterlerse bünyelerindeki merkezler aracılığıyla da kendi öğretim elemanları için eğitimler düzenleyebilecek veya diğer üniversitelerden bu eğitimi aldırabilecek.

Uzaktan eğitim için üniversite öğrencilerine internet

İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak derslerin yayınlanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. YÖK, üniversite öğrencilerine belli bir internet kotası tanımlanması için bazı servis sağlayıcılarıyla da görüşme yürütüyor.

Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülecek. Bu kararlar, halen yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında, Yükseköğretim Kurulundan gerekli izin alınarak açılmış ve yürütülen "Uzaktan Eğitim Programları'nın yüz yüze eğitim kısımları" için de geçerli olacak. Söz konusu usul ve esasların bu kararlara aykırı hükümleri, koronavirüsle mücadele süresince uygulanmayacak.

Telafi için yaz öğretimi uygulanabilecek



Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim oluşturularak, Kovid-19 sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecek.

Lisans üstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, rektörlüklerce gerekli altyapının oluşturulması ve "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilecek.

Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili her türlü tedbir ve uygulamalarında, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacak.