Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım başladı. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci üniversitenin açılacağı tarihe odaklandı. Yeni eğitim dönemi için hazırlıklar tamamlanırken 2022-2023 eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?