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Üniversiteler Ne Zaman Açılıyor? 2022 Üniversitede Dersler Ne Zaman Başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor?

2022-2023 eğitim öğretim dönemine girildi. Milli Eğitim de okullar bu hafta başında başlarken üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündeme geldi. 22-26 Ağustos tarihleri arasında üniversite kayıt işlemleri tamamlandı. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor?

13.09.2022 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım başladı. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci üniversitenin açılacağı tarihe odaklandı. Yeni eğitim dönemi için hazırlıklar tamamlanırken 2022-2023 eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?

  • ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Geçen yıl 13 Eylül tarihi itibariyle açılan üniversitelerin bu yıl ne zaman açılacağı henüz belli olmadı.

    Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

  • 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.

    14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

  • YKS EK TERCİH SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    YKS ek tercih işlemleri sonrasında tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

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