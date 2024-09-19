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        Haberler Bilgi Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde dersler başladı mı? YÖK 2024-2025 Akademik takvimi ile güz dönemi üniversite açılış tarihi

        Üniversite açılış tarihi: 2024-2025 akademik takvimi ile üniversiteler ne zaman açılacak?

        YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu gelişme sonrası ise üniversitelerin açılış tarihi araştırılmaya başlandı. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen birinci sınıf öğrencileri, YÖK duyurularını yakın takibe aldı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, üniversitelerde dersler başladı mı? İşte, 2024-2025 akademik takvimi ile güz dönemi üniversitelerin açılış tarihi hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:03
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        • 1

          YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin açılış tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bir programa yerleşen öğrenciler, derslerin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. YKS ile tercih sonuçlarına göre bir yükseköğrenim programına yerleşen birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları okulların takvimine göre hareket edecek. Peki, 2024-2025 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, 2024-2025 akademik takvimi ile güz dönemi üniversite açılış tarihi hakkında detaylar..

        • 2

          ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

          Üniversiteler özerk yapıda olduğundan kendi akademik takvimlerini kendileri belirliyor. Bu sebeple üniversitelerin açılış tarihi birbirinden farklılık gösteriyor.

          Öğrenciler, yerleştikleri okulun resmi internet adresinde yer alan 2024-2025 güz dönemi takvimi ile okullarının açılacağı tarihi öğrenebilirler.

        • 3

          DERS KAYITLARI NE ZAMAN?

          Her üniversitenin ders seçme işlemleri farkı zaman dilimlerinde oluyor.

          YÖK'ün belirlediği kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin ders seçme işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

          Ders kayıtları ile ilgili üniversitelerin duyurular ekranını takip edebilirsiniz.

        • 4

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

          Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

        • 5
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