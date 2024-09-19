YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin açılış tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bir programa yerleşen öğrenciler, derslerin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. YKS ile tercih sonuçlarına göre bir yükseköğrenim programına yerleşen birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları okulların takvimine göre hareket edecek. Peki, 2024-2025 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, 2024-2025 akademik takvimi ile güz dönemi üniversite açılış tarihi hakkında detaylar..