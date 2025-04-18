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        ABD'de üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın üniversiteleri hedef alan eleştirilerinin ardından, üniversitelerden tepki gelmeye başladı. ABD'de aralarında devlet üniversitelerinin de bulunduğu 18 üniversite, Donald Trump'ın politik söylem ve uygulamalarının ardından direnme kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.04.2025 - 22:58 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:10
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        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
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        ABD Başkanı Donald Trump, Harvard başta olmak üzere birçok üniversiteye yönelik ağır eleştirilerde bulunurken, ABD'de aralarında devlet üniversitelerinin de bulunduğu 18 üniversite, Trump'ın politik söylem ve uygulamalarının ardından direnme kararı aldı.

        Guardian'ın haberine göre, İndiana Üniversitesi Bloomington Fakülte Konseyi, Rutgers Üniversitesinin öncülük ettiği ve 18 üniversiteden oluşan Big Ten Akademi İttifakı isimli gruba katıldı.

        Grupta; Güney Kaliforniya Üniversitesi, Ohio Devlet Üniversitesi gibi kurumlar bulunuyor.

        Grubun yayımladığı bildiride, kurumların bütünlüğünün korunmasının amaçlandığı ifade edilirken, üyelerden birinin bütünlüğünün hiçe sayılmasının bütün üyelere karşı atılmış bir adım olarak addedileceği dile getirildi.

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        İndiana Üniversitesinin adımı, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Xiaofeng Wang isimli profesörün evine baskın düzenlemesinin ardından geldi.

        Hiçbir hukuki müeyyideye tabi tutulmayan Wang'ın üniversiteden kovulmasıyla İndiana Üniversitesi Bloomington Fakülte Konseyinin tavrı netleşti.

        TRUMP'IN HARVARD'A YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

        ABD'de Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

        Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

        Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

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        Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

        Trump, son açıklamasında, "Harvard yolunu kaybetmiş. Harvard, artık iyi bir öğrenim yeri olarak bile kabul edilemez ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almamalıdır." demişti.

        ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir, temsilîdir.

        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
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