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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üniversitede mobbinge para cezası! - Yıldız Teknik Üniversitesi

        Üniversitede mobbinge para cezası!

        Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan'ın mobbinge uğradığı iddiasıyla açtığı davada, mahkeme rektörlüğün 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:32
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        Üniversitede mobbinge para cezası!
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        İstanbul 2. İdare Mahkemesine geçen sene dilekçe sunan avukat Sevdenur Doğan Uyur, Prof. Dr. Süleyman Doğan'ın 2016 yılından itibaren sürekli mobbinge maruz kalıp hakkındaki haksız ve mesnetsiz soruşturmalarla mücadele ettiğini belirtti.

        5 YIL KADRO VERİLMEDİ

        AA'da yer alan habere göre bu süreçte yıpranan Prof. Dr. Doğan'a disiplin soruşturmaları bahanesiyle 5 yıl kadro verilmediği aktarılan dilekçede, üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in, Prof. Dr. Süleyman Doğan'a husumet beslediği iddia edildi.

        İDDİA: HUSUMETİN NEDENİ REKTÖRLÜK SEÇİMİ

        Dilekçede, bu husumetin başlangıcının üniversitedeki rektörlük seçimlerine dayandığı, seçimlerde Şahin'in karşısındaki adayı destekleyen Prof. Dr. Doğan'ın, rektör olarak göreve getirilen Şahin tarafından mobbinge maruz bırakıldığı öne sürüldü.

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        MAHKEME DİSİPLİN CEZALARINI İPTAL ETTİ

        Doğan'ın yaşadığı soruşturma süreçlerine yer verilen dava dilekçesinde, mobbinge yönelik olarak verilen tüm disiplin cezalarının mahkeme kararlarıyla iptal edildiği anlatıldı.

        20 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

        Dilekçede, davalı idare YTÜ'nün Doğan'a 20 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine karar verilmesi istendi.

        TAZMİNAT KARARI VERİLDİ

        Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne ve davalı Doğan'a 10 bin liralık manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Kararda, ayrıca kararın kesin olduğu ve kanun yolunun kapalı olduğu belirtildi.

        "SİSTEMATİK SORUŞTURMALARA MARUZ KALMIŞ"

        Davacı Doğan hakkında açılan idari soruşturmalara vurgu yapan mahkeme kararında, davacının görev yaptığı üniversite bünyesindeki idareciler tarafından baskıya uğradığı, zincirleme ve sistematik bir şekilde idari soruşturmalara maruz bırakıldığı, hakkında tesis edilen disiplin cezalarının tamamının yargı mercilerince iptal edildiği göz önüne alındığında, manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

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        "20 SORUŞTURMA, 5 CEZA, 2 İHRAÇ YAZISI"

        Dava sürecine ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Süleyman Doğan, Prof. Dr. Şahin'in rektörlük döneminde kendisi hakkında 20 soruşturma açtığını, 5 ceza verdiğini, bunun yanı sıra kendisiyle ilgili Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) da 2 ihraç yazısı yazıldığını söyledi.

        Çeşitli nedenlerle, 2016 yılındaki rektörlük seçimlerinde Prof. Dr. Şahin'in seçilmesine karşı çıktığını aktaran Doğan, Şahin'in seçilmesinin ardından kendisine mobbing uygulandığını öne sürdü.

        "YÖK VERİLEN KARARLARI UYGULAMADI"

        Doğan, YÖK'ün hakkındaki kararları onaylamadığını, verilen cezaların ise mahkemelerce kaldırıldığını ifade etti.

        Tazminat davası sürecini anlatan Doğan, "Mahkeme, bir rektörün sistematik bir mobbing uyguladığını, görevi kötüye kullandığını, hatta zulüm yaptığını sübut görerek, 10 bin manevi tazminata mahkum etti. İstinaf yolu kapalı olmak kaydıyla. Bu kişi şuan özel bir üniversitenin rektörü" dedi.

        "TAZMİNATI ÖĞRENCİLERE BURS VERECEĞİM"

        Prof. Dr. Doğan, 5 yılın sonunda profesörlük kadrosunu aldığını, manevi tazminat davasını kazandığı için maddi tazminat davası da açacağını ifade ederek, kazandığı tazminatı öğrencilerine burs olarak bağışlayacağını sözlerine ekledi.

        #Yıldız Teknik Üniversitesi
        #Son dakika haberler
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