Sinop'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu iki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muhammed Kadiroğlu'nun (22) kullandığı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Kabalı köyü mevkiinde karşı yönden gelen Seyfi Yıldırım idaresindeki bir kargo şirketine ait kamyonla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Muhammed Kadiroğlu ile yanındaki Filiz Polat'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyon sürücüsü ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren Muhammed Kadiroğlu ve Filiz Polat'ın Kastamonu Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenildi.