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        Haberler Bilgi Yaşam Üniversite mazeret kayıtları başlıyor! YÖK açıkladı: 2024 Üniversite mazeret kaydı nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitecek?

        Üniversite mazeret kayıtları başlıyor! 2024 Üniversite mazeret kaydı nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı. Bu kapsamda belirtilen tarihler aralığında kaydını yaptıramayan öğrenciler, 26 Ağustos'tan itibaren üniversite kayıtlarını yaptırabilecek. Peki 2024 Üniversite mazeret kaydı nasıl ve nereden yapılır? Üniversite mazeret kayıtları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte Üniversite mazeret kayıt tarihleri ve tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 07:42 Güncelleme: 26.08.2024 - 07:55
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        • 1

          2024 YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos, elektronik kayıtları ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Herhangi bir nedenle kayıtlarını gerçekleştiremeyen öğrencilere de güzel haber geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını duyurdu. Peki, 2024 Üniversite mazeret kaydı nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitecek? İşte Üniversite mazeret kayıt tarihleri ve YÖK açıklaması.

        • 2

          2024-2025 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

          YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında tamamlamıştı.

          Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.

        • 3

          ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ UZATILDI!

          Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı.

        • 4

          ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

          Yükseköğretim Kurulu (YÖK), herhangi bir nedenle üniversite kayıtlarını yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkan tanıdı.

          Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

          Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, dün yaptığı açıklamada "Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak" diyerek kararı duyurmuştu.

        • 5

          ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

          e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.

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        • 6
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