        Haberler Bilgi ÜNİVERSİTE MAZERET KAYIT HAKKI TARİHLERİ 2025: YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Üniversite mazeret kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitecek?

        Üniversite mazeret kayıt hakkı tarihleri 2025: Üniversite mazeret kayıtları nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Konu ile ilgili açıklama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan geldi. Özvar'ın açıklamasına göre adaylar, mazeretlerinin uygun bulunması halinde yerleştirildikleri üniversitelere kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, üniversite mazeret kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitecek? İşte 2025 Üniversite mazeret kayıt hakkı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 11:15 Güncelleme: 10.09.2025 - 11:15
        • 1

          2025 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 1-5 Eylül, elektronik kayıtları ise 1-3 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Herhangi bir nedenle kayıtlarını gerçekleştiremeyen öğrencilere de güzel haber geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mazeretleri sebebiyle üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını duyurdu. Peki, üniversite mazeret kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitecek? İşte 2025 üniversite mazeret kayıt tarihleri ve YÖK Başkanı Özvar’ın açıklaması.

        • 2

          YKS’DE MAZERET KAYIT HAKKI!

          2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtları ise 1-3 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

          Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı.

        • 3

          2025 ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

          Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mazeret kayıt hakkının 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.

          Özvar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

          "2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum."

        • 4

          ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Öğrenciler, kazandıkları üniversitelere başvurarak belgeleriyle birlikte mazeretlerini iletecek. Mazeretleri uygun bulunanların kayıt işlemleri yapılacak.

          Henüz kaydını tamamlamayan adaylar için bu süreç son şans olarak görülüyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
