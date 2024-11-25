Yün, pamuk, ipek gibi doğal malzemelerle hazırlanan halılar ve kilimler, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Dünyaca ünlü Türk halıları, doğal boyalarla renklendirilen ipliklerle el tezgâhlarında dokunur. Kapadokya ve Konya gibi bölgeler, bu alanda en eski ve kaliteli örnekleri sunar.