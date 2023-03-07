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UNESCO listesindeki taş heykeller, depremde ayakta kalmayı başardı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde bulunan eserler, 6 Şubat depremlerini zarar görmeden atlattı

Giriş: 07.03.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
UNESCO listesindeki taş heykeller, depremde ayakta kalmayı başardı
AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde yer alan tarihi alanda, milattan önce 1200'lerde varlığını sürdüren genç Hitit dönemine ait eserler ve 1 ila 10 ton arasındaki taş heykeller bulunuyor.

AA'nın haberine göre müze görevlisi Ali Çiçek, tarihi bölgeye yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiğini belirtti.

Depremin çok şiddetli hissedildiğini ve mahalledeki evlerin ağır hasar aldığını anlatan Çiçek, yakınlarını kontrol ettikten sonra müzeye gelerek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

"MÜZEDE HERHANGİ BİR HASAR YOK"

Çiçek, müzedeki heykelleri daha önce beton haznelere yerleştirdiklerini aktararak, "Depremin ardından müzenin halini merak ettim, çünkü baya sallandık. Geldim burada herhangi bir yıkım, devrilme yoktu, bütün eserler ayakta. Müzede herhangi bir hasar yok" diye konuştu.

Alanın dünyanın en büyük açık hava heykel atölyelerinden birisi olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Genç Hitit dönemine ait yapılar bulunuyor. Kadın, ayı adam, aslan figürleri, mimari parçalar, savaş arabaları yapmışlar. En ufağı 1 ton, en büyüğü 10 ton ağırlığında. Genel olarak bunların hepsi de taslak ve bitmemiş."

564 HEYKEL SERGİLENİYOR

Çiçek, müzede hasar oluşmamasının kendilerini mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan müzede, 564 heykel sergileniyor.

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