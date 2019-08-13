13 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Un Kurabiyesi İçin Malzemeler : (Pastane)
1. 1 paket Tereyağı ( yumuşak olmalı, 250 g)
2. 1 kahve fincanı sıvı yağ
3. 4 çorba kaşığı buğday nişastası
4. 1 su bardağı pudra şekeri
5. 3,5 su bardağı un
Un Kurabiyesi Hazırlanışı:
1. Yoğurma kabına tereyağını, sıvıyağ ve pudra şekerini alarak karıştıralım.
2. Buğday nişastası, unu yavaş yavaş ilave ederek yoğuralım.
3. Hamurdan parçalar alarak rulo şeklini verelim.
4. Üst ve kenar kısmını çatal ile şekillendirelim.
5. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 160 derece fırında kontrollü bir şekilde 10 dk pişirelim.
6.Soğuyan kurabiyelerimizi pudra şekerine bulayalım.
7.Pastane usulü un kurabiyesi servise hazır deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.
Nişastasız Un Kurabiyesi Hazırlanışı:
Malzemeler
1 paket tereyağı
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
Yarım su bardağı yoğurt
1,5 yemek kaşığı toz badem
1 yumurta
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Alabildiği kadar un
Nişastasız un kurabiyesi hazırlarken önce un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri geniş bir kasede yoğurun. Ardından kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurmaya devam edin.
Nişastasız un kurabiyesi hamuru hazır olunca ikiye bölün ve merdane yardımıyla 1 parmak kalınlığında açın. Un kurabiyesi parçalarını dilediğiniz büyüklükte kesip tepsiye yerleştirin. Biz üzerine çatal ile çizgi çekmeyi seviyoruz ama bu karar tamamen size kalmış.
Un kurabiyeniz hazır olduğunda 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Nişastasız un kurabiyesini fırında tutacağınız süre fırınınızın ayarına göre değişebilir. Pembeleşince almanızı öneririz.
Kurabiyeler ilk çıktığında yumuşaktır ancak zamanla sertleşir. Soğuduğunda pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun
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