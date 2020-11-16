Öncelikle belirtmek isterim ki; çok az bir malzemeyle hem çok pratik hem de gayet lezzetli bir çorba, muhakkak denemenizi öneriyorum. Un çorbası koyu kıvamı ve doyurucu oluşu ile sevdikleriniz de hoşuna gidecektir.

Kaç Kişilik: 8-10

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Un Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

2 tatlı kaşığı dolusu kuru nane

2 tatlı kaşığı tuz

11 su bardağı su

Un Çorbası Yapılışı:

Tencereye yağı alıp, fazla kızdırmadan eritelim.

Ardından unu ilave edip, 1-2 dakika kokusu çıkana kadar kavuralım.

Sonra salçaları ve baharatları ekleyip, 1-2 dakika kadar daha kavurmaya devam edelim.

En son tencereyi ocaktan alıp, suyu ve tuzu ilave edip içinde topak kalmamasına dikkat edelim.

Sürekli bir tel çırpıcıyla çırpalım ve ocağa alalım.

Tuzunu ilave edip, kaynatalım.

Kaynadıktan sonra 5 dakika daha ocakta tutup, ocağı kapatalım.

Mis gibi kokan çorbamız servise hazırdır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Birçok çorbaya kattığı lezzet bilindiği üzere yağ tercihinizi, tereyağından yana kullanmanızı tavsiye ederim.

Unu kavrulma aşamasındayken az kavurursanız un kokar, fazla kavurursanız ise yanık kokusu alırsınız.

Orta kıvamda, hafif kavrulma kokusu alır almaz, üzerine suyunu çekmeniz gerekir.