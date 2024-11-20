Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor
Oyuncu çift Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 6 yıllık evliliklerini bugün noktalıyor
- 1
2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.
- 2
Geçtiğimiz ağustos ayında çiftten ayrılık haberi geldi. Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurmuştu. İkilinin boşanma davası bugün görülecek.
- 3
Sevilay Tilda Oğuz; "Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" demişti.
-