Trendyol S&uuml;per Lig ekiplerinden Konyaspor un forvet oyuncusu Umut Nayir, A Milli Takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İYİ BAŞLADIK, UMARIM SONU DA AYNI OLUR Umut Nayir yaptığı a&ccedil;ıklamada, Hazırlıklar iyi gidiyor. Bir s&uuml;re sonra olmak da benim i&ccedil;in keyifli. Umarım başlangı&ccedil; gibi sonu da g&uuml;zel olur. dedi. HEPİMİZİN AMACI BAYRAĞA HİZMET ETMEK Tecr&uuml;beli golc&uuml;, Milli takımda ilk gol&uuml;m benim i&ccedil;in &ouml;zel bir andı. Galler ve İzlanda sık karşılaştığımız rakipler. Burada da rekabette hepimizin amacı bayrağa hizmet etmek. Galler ma&ccedil;ından sonra Avrupa Şampiyonası na gitmiştik. Umarım bu da Uluslar Ligi nde B Grubu ndan A Grubu na giden bir s&uuml;re&ccedil; olur. diye konuştu. GEN&Ccedil; BİR TAKIMIZ Umut Nayir ayrıca, Yaş ortalaması olarak gen&ccedil; bir takımız. Gen&ccedil; ve gelişmeye devam eden arkadaşlarımız var. Yeni tanıştım onlarla. Umarım bu fırsatları değerlendirerek bizi temsil etmeye devam ederler. ifadelerini kullandı.