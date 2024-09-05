Umut Avcı son yolculuğuna uğurlandı
44 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Umut Avcı, Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi
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'Hep Yek', 'Ver Kaç', 'Ailece Şaşkınız', 'Bir Zamanlar Kıbrıs' ve 'Kıbrıs Zafere Doğru' isimli filmlerin yanı sıra; 'Esaretin Bedeli', 'Takım Çantası', 'Gugukkuşu', 'Orjinal Kopya' gibi bir çok tiyatro oyununda yer alan Umut Avcı, yaşamını yitirmişti.
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Acı haberin ardından oyuncu Levent Can, Umut Can ile yıllar önce bir tiyatro oyununda oynadığını ifade ederek üzüntüsünü şu sözlerle ifade etmişti; "Çok üzüldüğüm bir haber bu... Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu’ oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim."
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Umut Avcı'nın cenazesi, Edirne Eski Camii'nden kaldırıldı.
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44 yaşında hayata veda eden Umut Avcı'nın ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, oyuncunun arkadaşları ve yakınları katıldı.
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Umut Avcı'nın cenazesi, Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.