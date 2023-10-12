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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Umuda tutunma hikâyesi sahneleniyor

        Umuda tutunma hikâyesi sahneleniyor

        Deniz Hamzaoğlu ile Deniz Barut'un rol aldığı "Gellert Tepesi'nde Düş ve Gerçek" adlı tiyatro oyunu, 20 Ekim'de sahnelenmeye başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:36
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        Umuda tutunma hikâyesi
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        Vigor Kültür Sanat’ın yapımcılığında, Deniz Hamzaoğlu ve Deniz Barut’un rol aldığı 'Gellert Tepesi’nde Düş ve Gerçek' oyunu, 20 Ekim’de Trump Sahne’de tiyatro severlerle buluşacak. Ferenc Karinthy’nin yazdığı ve Özge Kayakutlu’nun dilimize çevirdiği "Gellert Tepesi’nde Düş ve Gerçek’’ oyunu, seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        Serdar Akkaya'nın yapımcısı olduğu oyun, zor şartlar altında bir yaşam ve umuda tutunma mücadelesini anlatıyor.

        Deniz Hamzaoğlu'nun aynı zamanda yönetmeni olduğu "Gellert Tepesi’nde Düş ve Gerçek"; korkunç bir kuşatma sırasında her şeyini kaybetmiş iki yabancının yaşadıklarını gözler önüne sererken, kahramanları geçmişle yüzleştiriyor. Savaşın dehşeti ile baş etmek ve kimi zaman hayallere, kimi zaman oyunlara sığınan insanların, hayata tutunmak isterken çıktıkları yolculukta, Deniz Hamzaoğlu ve Deniz Barut izleyenleri, aynı zamanda kendi yolculuklarına çıkmaya davet ediyor.

        Oyun, prömiyerin ardından 24 Kasım’da ise KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sahnelenmeye devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gellert Tepesi’nde Düş ve Gerçek
        #deniz barut
        #Deniz Hamzaoğlu
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