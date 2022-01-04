İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona'da forma şansı bulamayan Samuel Umtiti'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürmüştü. Bu transferle ilgili Umtiti'nin kararı belli oldu.

Diario Sport; Fransız savunmacının Fenerbahçe'yi reddettiğini yazdı. Umtiti'nin Barcelona'da kalmak istediği, takımdan ayrılırsa da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmeyi düşündüğü belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, Umtiti'nin maaş yükünden kurtulmak istiyor.